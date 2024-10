Haaland faltó a la gala del Balón de Oro para ir a un partido de la liga sueca

El mundo del fútbol se paralizó con la ceremonia del Balón de Oro 2024 en París, pero el delantero noruego Erling Haaland, uno de los nominados, llamó la atención por no asistir con una inesperada razón.

Mientras se desarrollaba la gala en Francia, el jugador de Manchester City se mostró en Suecia para ver el partido de Malmo e IFK por la liga de aquel país.

Vestido con camiseta oficial, Haaland escribió "Amo los colores" en un sorpresivo apoyo al conjunto celeste, que ganó por 2-1 y se coronó campeón con dos fechas de anticipación.

La movida descolocó a los seguidores al no existir un aparente vínculo con el club o con el fútbol sueco, ya que ni Erling ni su padre Alf-Inge Haaland pasaron por aquellas tierras en relación al fútbol.

Finalmente, Erling Haaland terminó quinto en la clasificación del Balón de Oro.

