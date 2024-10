Insólito: L'Equipe se burló de Vinicius con memes en la transmisión oficial del Balón de Oro

El medio francés L'Equipe, una de las señales oficiales de la transmisión del Balón de Oro, generó controversial al burlarse con memes del brasileño Vinicius, figura de Real Madrid, quien se restó de la ceremonia tras enterarse que no ganará el trofeo.

En la previa de la gala, L'Equipe exhibió la reacción de los usuarios en redes sociales por la decisión del brasileño junto a la delegación de Real Madrid, y mostró en pantalla los memes burlándose del jugador carioca, y también de Kylian Mbappé, otro de los ausentes en la ceremonia.

Las burlas generaron molestia en los hinchas de Real Madrid, quienes criticaron al medio por su actitud.

As I told you, this is what I managed to record when I saw myself.



L'Equipe, the official broadcaster and partner of France Football, mocks Real Madrid players and our content.



After Vinicius, they put the Egyptian Mbappe!



