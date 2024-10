Tiktoker brasileño exhibió una camiseta de Vinicius en la gala del Balón de Oro

El popular tiktoker brasileño Iran Ferreira, conocido como Luva de Pedreiro, se viralizó en redes sociales este lunes al posar en la gala del Balón de Oro con la camiseta de su compatriota Vinicius Junior, gran ausente de la ceremonia tras conocer que no recibirá el galardón.

El influencer, quien ha sido invitado un par de ocasiones a esta ceremonia, pasó por la alfombra roja y al posar ante las cámaras exhibió la camiseta azul de la selección brasileña, con el nombre de Vinicius.

La controversia por la ausencia de Vinicius se generó durante la mañana de esta jornada, ya que el brasileño, al igual que la delegación de Real Madrid, no viajó al Teatro Chatelet de París, tras enterarse que no recibirá el premio al mejor jugador de la temporada.

