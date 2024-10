Un gesto, presentadora y el PSG: La participación de Natalie Portman en el Balón de Oro

En medio del ambiente futbolero del Balón de Oro 2024, destacó la presencia de la actriz Natalie Portman, que tuvo un importante rol dentro de la ceremonia.

Antes de la gala como tal, los reflectores ya estaban sobre Portman, con emoción por su paso sobre la alfombra roja del Teatro del Châtelet en París.

Can you believe that? Ladies & gentlemen, please welcome Natalie Portman.#ballondor pic.twitter.com/MXtNlAe41X