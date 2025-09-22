Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

[VIDEO] El homenaje a Diogo Jota y su hermano en la ceremonia del Balón de Oro

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los dos futbolistas portugueses fallecieron el pasado 3 de julio.

Este lunes, durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada en el Teatro del Châtelet en París, se realizó un homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron el 3 de julio de este año en un trágico accidente automovilístico.

Se proyectó un video que repasó jugadas destacadas de ambos futbolistas de Portugal, rememorando sus carreras y recibiendo un cálido aplauso por parte de los asistentes a la ceremonia.

El tributo resaltó sus logros en clubes y la selección, recordando su talento y dedicación. Este gesto conmovió al mundo del fútbol, honrando su memoria y legado imborrable.

