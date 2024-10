Vinicius terminó en el segundo lugar en el Balón de Oro

El brasileño Vinicius, figura de Real Madrid y su selección, terminó en el segundo lugar en la ceremonia de premiación del Balón de Oro, perdiendo ante el español Rodri, de Manchester City, el galardón que entrega France Football al mejor jugador de la temporada.

El crack brasileño era uno de los favoritos debido a su gran temporada con Real Madrid, en donde ganó La Liga, la Champions League y la Supercopa de España, además de marcar 26 goles y aportar 11 asistencias.

Sin embargo, pesó también su opaco rendimiento con la selección brasileña, que fue eliminada en cuartos de final de la Copa América 2024 que se disputó en Estados Unidos, y que terminó en sexto lugar de la clasificación general del torneo continental.

Vinicius, pese a su favoritismo, no fue a la ceremonia en el Teatro Chatelet de París, al igual que otros jugadores nominados de Real Madrid, ya que el equipo tomó esa determinación tras enterarse con anticipación que ninguno de sus jugadores sería premiado.

Por su lado, el ganador del galardón, el español Rodri, tuvo menos goles que el brasileño (10 goles y 14 asistencias), pero fue determinante con su juego en la Premier League que ganó Manchester City, la Supercopa de la UEFA, y la Eurocopa que conquistó la selección hispana. Además, el volante fue el mejor jugador de ese torneo continental.

HERE IS THE 2024 BALLON D'OR RANKING! #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/3aPyAe5yAr