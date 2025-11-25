La Corte Suprema revirtió fallo y mantuvo dura sanción a Barnechea

La Corte Suprema decidió revertir el rechazo de la sanción que AC Barnechea recibió en 2024 en la Primera B, cuando por incumplimiento en el pago de impuestos, la ANFP le impuso le resta de 45 puntos y la pérdida de la Licencia de Clubes.

La Corte de Apelaciones había anulado el castigo, pero la decisión del máximo tribunal implica que se mantiene el castigo económico y deportivo contra el club, que esperaba seguir en la Segunda División Profesional, quedando nuevamente a las puertas de la desafiliación.

"Se revoca la sentencia apelada de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto por el Club Deportivo Barnechea S.A.D.P. en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional", se lee en la sentencia del máximo tribunal del país.

"No es posible tachar tal conducta de arbitraria, toda vez que de la lectura de los fundamentos que se desarrollan en cada una de las resoluciones impugnadas aparece que se expresan los antecedentes que justifican cada decisión, mediante procedimientos que contemplan la oportunidad de oír descargos y recurrir ante los órganos jerárquicamente superiores", añadió.

"Tales elementos revelan un ejercicio reglado y racional de las potestades de los órganos de la Asociación, que descarta el capricho o la mera voluntad como fundamento de las medidas adoptadas", complementó.

En el escrito, también, se estableció que el conjunto capitalino tiene una "deuda morosa" con la Tesorería General de la República.