Independiente expulsó y aplicará derecho de admisión de por vida a 25 barristas tras incidentes ante la U

Luego de ver suspendido su partido frente a Platense este domingo, en Independiente no se quedaron de brazos cruzados tras los brutales incidentes registrados frente a Universidad de Chile y anunciaron la identificación de algunos implicados.

"Ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles", comenzó el comunicado publicado por Independiente en X.

En ese sentido, el escrito esgrimió que los responsables en hacer desmanes "serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol".

"No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente", cerró el escrito publicado a través de los canales oficiales del elenco "Rojo".