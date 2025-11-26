Masiva despedida de Flamengo antes de la final copera terminó con disturbios en Río de Janeiro
Una multitud de hinchas que despidieron a Flamengo protagonizaron varios disturbios, con enfrentamientos ante la policía, en el aeropuerto de Río de Janeiro. El club viajó hasta Lima este miércoles para afrontar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras el 29 de noviembre
