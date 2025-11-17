Everton aplicó severo castigo a 17 barristas identificados por la invasión ante la UC

Everton de Viña del Mar comunicó en sus canales oficiales que identificó y aplicó Derecho de Admisión a 17 barristas que protagonizaron la invasión a la cancha en el partido con Universidad Católica en Sausalito, el pasado 19 de octubre.

La escuadra "Oro y Cielo" anunció que hizo uso del código 102 del Derecho de Admisión, "lo que implica una prohibición de ingreso de entre ocho y 10 años a todos los estadios de fútbol profesional".

Por otro lado, Everton remarcó que está en curso una denuncia judicial contra quienes resulten responsables de los incidentes, y que aún tiene en proceso la revisión de imágenes para individualizar a más implicados.

"Empatizamos con los hinchas no involucrados en los actos de violencia que se han visto afectados y lamentamos que, en esta etapa final del torneo, cuando más se necesita el apoyo, los delitos de unos pocos priven a los verdaderos evertonianos de alentar al equipo de sus amores", sumó el escrito del "Eforé".

Cabe recordar que el Tribunal de Disciplina castigó a Everton con tres partidos de local a puertas cerradas, de los cuales dos tendrán que ser cumplidos en la temporada 2026.