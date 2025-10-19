Partido de Everton y la UC terminó suspendido por invasión de barristas en Sausalito

El partido de Everton y Universidad Católica terminó suspendido en los minutos finales, en el cierre de la fecha 24 de la Liga de Primera y cuando los cruzados ganaban 3-0, por una invasión de barristas del cuadro viñamarino a la cancha de Sausalito, encarando a jugadores del cuadro local y enfrentándose a guardias de seguridad.

El partido tuvo un trámite tranquilo durante casi todo el compromiso en Viña del Mar, pero el caos se desató en el tiempo agregado, cuando hubo una jugada en el área que debía revisarse en el VAR por un posible penal para la UC.

Antes que fuera chequeada la acción, empezó la invasión de los barristas. Algunos fueron a saludar a jugadores de la UC, mientras que otros, más exaltados, fueron a encarar a los futbolistas de Everton por los malos resultados.

Posteriormente, otro grupo de barristas en enfrentó a golpes con guardias de seguridad, y tuvo que ingresar Carabineros al recinto para controlar la situación.

Los mal llamados hinchas haciéndolo otra vez. “Barristas” de #Everton ingresaron a la cancha a cargar contra los jugadores. Momento complejo en #Sausalito 🏟️ pic.twitter.com/dO2RaIFPZ1 — Vicente Gallardo Grümberg (@VGallardo19_) October 19, 2025

Una vez calmada la situación, el árbitro Manuel Vergara anunció que la jugada en disputa no era penal, y tras dialogar con los jugadores, determinó suspender y no reanudar los pocos minutos que quedaban de encuentro.

En lo deportivo, la UC dominó a un errático Everton y se impuso con Fernando Zampedri como gran figura, ya que anotó un triplete (26', 39' de penal y 54').

Everton, además, sufrió la expulsión de Ramiro González en la primera parte (37').

Con el resultado, la UC quedó como único escolta, con 45 puntos, y se jugará ese sitial la próxima semana, cuando enfrente a Universidad de Chile en el clásico estudiantil.

Everton, en cambio, está duodécimo con 22 puntos, pero con solo dos de ventaja sobre Unión Española, que está penúltimo en la zona de descenso; y su próximo desafío será ante Palestino en la fecha 25 de la Liga de Primera.