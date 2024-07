Brereton apunta a Southampton, según prensa

Cada vez parece aclararse más el panorama para el seleccionado nacional Ben Brereton, quien volvió a Villarreal tras su préstamo en Sheffield United, cuadro con el que anotó seis goles y entregó una asistencia.

A pesar de estos números, el elenco rojinegro igualmente perdió la categoría y descendió a la segunda división de Inglaterra. Pero eso no fue impedimento para que otros clubes se fijaran en "Big Ben", quien no cuenta con espacio en el club español .

Sin embargo y de acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, el delantero criollo tiene todo acordado para regresar a tierras británicas de la la mano de un equipo recién ascendido a la Premier.

"Southampton llega a un acuerdo para fichar a Ben Brereton Díaz procedente del Villarreal, la tarifa rondará los 7 millones de libras esterlinas. Los términos personales también están a punto de ser acordados y el acuerdo se firmará pronto", aseguró el especialista en el mercado de fichajes.

De hecho, según el comunicador europeo, el oriundo de Stoke estaría cerca de viajar a Reino Unido para ultimar su incorporación al conjunto santo.

kk

🔴⚪️🇨🇱 Southampton agree deal to sign Ben Brereton Díaz from Villarreal, fee will be around £7m.



Personal terms also on the verge of being agreed, deal set to be signed soon.



He’s ready to travel to complete the move, as called by @diarioas. pic.twitter.com/ZVBPBthevu