Carlos Palacios: En mi casa están felices, desde pequeño soy hincha de Boca

El chileno Carlos Palacios dio su primera entrevista como jugador de Boca Juniors y manifestó su felicidad y la de su familia, señalando que desde pequeño es hincha del cuadro xeneize.

"En mi casa están muy felices. Desde pequeño soy hincha de Boca, no lo quise decir para que no dijeran que me quería ganar el hincha así. Pero salieron las fotos y todos la vieron. Antes yo veía siempre los partidos de Boca en Chile. Estoy muy contento de llegar acá", contó el exjugador de Colo Colo a El Canal de Boca.

Palacios también valoró sus primeros días en el equipo.

"Estoy muy contento con mi llegada. Mis compañeros me recibieron muy bien. He visto un grupo muy sano. Ya me lo han dicho anteriormente. Hay una calidad de jugadores impresionante. Por fin se pudo lograr", declaró.

Del mismo modo, manifestó sus deseos por debutar pronto en el equpo.

"Estoy muy feliz de vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo. Con ganas de jugar acá, ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha", expresó.

Finalmente, manifestó su asombro por el cariño recibido desde que llegó a Argentina.

"Quedamos sorprendidos con mi representante. Creo que el hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días. Íbamos conversando en el camino que era una locura lo que estábamos viviendo", sentenció.