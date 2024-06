Martín Liberman: Gary Medel es un jugador que Boca no necesitaba

Gary Medel regresó a Boca Juniors y en Argentina, el reconocido periodista Martín Liberman cuestionó el fichaje del chileno, apuntando que el equipo no lo necesitaba y llegó por su cercanía con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

"Gary Medel vuelve a Argentina con 36, casi 37 años. Un futbolista, que para mí, Boca no necesitaba, que no atraviesa un buen momento, que está en el bajón claro de la carrera por una cuestión generacional y cronológica", sostuvo el comunicador.

Además, agregó que "en el último tiempo en el Vasco Da Gama jugó y no jugó, a veces ni siquiera fue convocado por Ramón Díaz. No lo eligió Ricardo Alberto Gareca para jugar la Copa América. Esto marca un poco cuál es el presente de Medel".

"No significa que no pueda llegar a Boca y transformarse rápidamente en un futbolista importante, de ninguna manera como lo que fue, pero sí como referente, pero Boca está lleno de esos. Boca tiene al arquero Romero que tiene 38, a Advíncula que tiene 34, a Rojo que tiene 34, Cavani que tiene 37 y ahora a Medel que cumplirá 37. No comprendo lo que está haciendo Boca", añadió.

Además, Liberman sostuvo que "no era el momento para Medel, creo que es una floja contratación. Después si juega bien, estará perfecto. No hubiera ido a buscar a Medel que estaba con el pase en su poder que es amigo de Riquelme y Riquelme confía más en la amistad y en lo que Medel fue, en lo que provoca su nombre como noticia, que en el nivel futbolístico que actualmente ostenta. Si Medel después rinde y está a la altura, lo felicitaré. Creo que había muchos antes en la lista, por ejemplo, jóvenes a los cuales puedes formar".