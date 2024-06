Medel fue presentado en Boca: Quiero entregar toda mi experiencia y jerarquía

El chileno Gary Medel fue presentado este jueves como nuevo jugador de Boca Juniors y en la rueda de prensa manifestó su felicidad por el regreso al club después de 14 años, señalando que espera entregar su "experiencia y jerarquía".

"Me siento feliz, convencido de lo que quiero hacer en Boca, espero dar lo mejor. Entregarme cien por ciento al club, como lo he hecho en todos los equipos donde he estado, y más en este momento de mi carrera. Quiero disfrutar, entregar toda mi experiencia y jerarquía, y lo tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha", declaró Medel.

También agradeció al presidente Juan Román Riquelme por los años de amistad y recalcó que le sedujo regresar a Boca "por es un club gigante y porque el fútbol argentino es muy competitivo, quiero seguir compitiendo a gran nivel".

Al ser consultado sobre qué posición le acomoda en la cancha, Medel afirmó estar "disponible para todo", recordando que en su reciente paso por Vasco da Gama tuvo que jugar como central y volante.

También recordó su paso por el club entre 2009 y 2010: "Vine joven, en ese momento no veía la magnitud de Boca en el exterior, pero con los años me di cuenta de lo gigante que es. Ahora tengo más años, pero sigo con la misma ilusión y ganas de siempre, las ganas de competir".

Finalmente, elogió a sus nuevos compañeros: "Me recibieron súper bien, tienen jugadores de jerarquía, de personalidad, jóvenes que crecen mucho y espero ayudarlos a todos".

El próximo partido de Boca será este viernes ante Vélez Sarsfield en la Liga Profesional, pero se espera que el redebut de Medel con el Xeneize sea el miércoles de la otra semana, ante Almirante Brown en Mendoza, por la Copa Argentina.