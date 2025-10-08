Miguel Angel Russo será velado en el hall central de La Bombonera
Boca Juniors informó que abrirá las puertas de su estadio para el último adiós al histórico entrenador.
Boca Juniors informó que Miguel Angel Russo, fallecido este miércoles 8 de octubre a los 69 años, será velado en el hall central de La Bombonera, estadio de Boca Juniors, club que dirigió hasta hace un par de semanas y en donde logró la gloria como entrenador, al conquistar la Copa Libertadores en 2007.
"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas", publicó el cuadro argentino en sus redes sociales.
Del mismo modo, señalaron que "para respetar la intimidad" de la familia de Russo, "está prohibido tomar fotos o grabar en el lugar".
"Toda la comunidad de Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", concluye la publicación.