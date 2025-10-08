Miguel Angel Russo será velado en el hall central de La Bombonera

Boca Juniors informó que Miguel Angel Russo, fallecido este miércoles 8 de octubre a los 69 años, será velado en el hall central de La Bombonera, estadio de Boca Juniors, club que dirigió hasta hace un par de semanas y en donde logró la gloria como entrenador, al conquistar la Copa Libertadores en 2007.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas", publicó el cuadro argentino en sus redes sociales.

Del mismo modo, señalaron que "para respetar la intimidad" de la familia de Russo, "está prohibido tomar fotos o grabar en el lugar".

"Toda la comunidad de Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", concluye la publicación.