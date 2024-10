Palacios se ilusiona con un título junto a Colo Colo y un fichaje en Boca

El delantero de Colo Colo Carlos Palacios conversó con el programa de YouTube animado por Julio Cesar Rodríguez llamado "La Junta", donde se refirió a su futuro y su opción de jugar en Boca Juniors de Gary Medel.

El futbolista formado en Unión Española fue consultado sobre un eventual fichaje: "Estamos esperando, todo a su tiempo. Sí, puede ser, está entre lo que yo quiero", expresó.

También confesó que conversó con el presidente de Boca, Juan Roman Riquelme: "Me habló después del partido de River, que jugamos acá en Chile. Estaba feliz. Me felicitó por el gol, dijo que confiara en mí, que quizás yo no me daba cuenta del jugador que podía ser. Le había puesto contento que le haya hecho un gol a River".

Por último, remarcó que le gustaría dejar una huella en el cuadro "albo" antes de irse: "Quiero salir campeón e irme tranquilo. Saber que me llevó una copa, que me voy bien y fue un año que creo no se va a olvidar fácil por todo lo que hicimos. Saliendo campeón me iría tranquilo", comentó.