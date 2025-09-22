Prensa argentina destacó actitud de Palacios pese al empate de Boca ante Central Córdoba

Buenas sensaciones fue las que dejó el volante chileno Carlos Palacios, quien dio vuelta la página tras sus polémicas de 2025 y sumó una buena actuación en el partido que enfrentó Boca Juniors frente a Central Córdoba en La Bombonera.

Tras ser ratificado por el técnico Miguel Ángel Russo en la oncena estelar durante la igualdad 2-2, desde la prensa trasandina emitieron buenos comentarios y Bolavip Argentina lo calificó con una nota 6.0 de un total de 10.0.

"Gravitó muy poco en el último tercio de la cancha, pero aprobó. Sin embargo, no está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse, aunque la actitud sí la tuvo", sostuvo el citado medio.

En tanto, el sitio partidario Planeta Boca compartió la calificación al formado en Unión Española y escribió que fue "de mayor a menor. Muy buen primer tiempo, en donde ofreció movilidad y juego. Luego, se cansó y le terminó costando el encuentro".