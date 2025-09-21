Palacios fue titular en doloroso empate de Boca Juniors ante Central Córdoba

Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios en cancha todo el partido, lamentó un empate 2-2 contra Central Córdoba en el cierre de la acción dominical de la fecha 9 en el Torneo de Clausura argentino.

Rodrigo Battaglia adelantó a los "xeneizes" en La Bombonera con su oportuna aparición en el área tras un córner en el minuto 41.

Palacios participó en la jugada colectiva que terminó en el 2-0 parcial, anotado por Miguel Merentiel en los 56' al entrar desde atrás para rematar de frente hacia la portería.

¡APARECIÓ LA BESTIA! Merentiel estampó el 2-0 de Boca ante Central Córdoba en La Bombonera.



Sin embargo, los de Santiago del Estero respondieron con el descuento de José Florentín (62') y finalmente rescataron un punto con sabor a triunfo gracias a Iván Gómez en los 83'.

De esta manera Boca Juniors, que dejó a Williams Alarcón en la banca, perdió el liderato del Grupo A al ubicarse tercero con los mismo 14 puntos que Central Córdoba; ambos a dos unidades de Unión de Santa Fe y uno por debajo del escolta, Barracas Central.