Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago6.7°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Palacios fue titular en doloroso empate de Boca Juniors ante Central Córdoba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro “Xeneize” dejó escapar el triunfo en La Bombonera y perdió el liderato de su grupo.

Palacios fue titular en doloroso empate de Boca Juniors ante Central Córdoba
 AFA / Central Córdoba
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios en cancha todo el partido, lamentó un empate 2-2 contra Central Córdoba en el cierre de la acción dominical de la fecha 9 en el Torneo de Clausura argentino.

Rodrigo Battaglia adelantó a los "xeneizes" en La Bombonera con su oportuna aparición en el área tras un córner en el minuto 41.

Palacios participó en la jugada colectiva que terminó en el 2-0 parcial, anotado por Miguel Merentiel en los 56' al entrar desde atrás para rematar de frente hacia la portería.

Sin embargo, los de Santiago del Estero respondieron con el descuento de José Florentín (62') y finalmente rescataron un punto con sabor a triunfo gracias a Iván Gómez en los 83'.

De esta manera Boca Juniors, que dejó a Williams Alarcón en la banca, perdió el liderato del Grupo A al ubicarse tercero con los mismo 14 puntos que Central Córdoba; ambos a dos unidades de Unión de Santa Fe y uno por debajo del escolta, Barracas Central.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada