Preocupación en Boca Juniors: Miguel Angel Russo quedó internado

El argentino Miguel Angel Russo, técnico de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en en club Boca Juniors, quedó internado este martes en el recinto médico Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, tras ser diagnosticado con una infección urinaria.

Según información de TyC Sports, Russo, de 69 años, se había sometido a exámenes la semana pasada, descartándose el problema. Sin embargo, el entrenador había generado preocupación este fin de semana, ya que se veía visiblemente cansado, por lo que repitió los análisis, confirmándose el diagnóstico.

Pese a no ser una situación de gravedad, Russo pasará la noche internado por decisión médica, quedando en observación y con tratamiento de antibióticos vía suero para terminar lo antes posible con la infección.

La idea, de acuerdo al citado medio, es que esté 24 horas en la clínica antes de recibir el alta médica.

Boca Juniors volverá a jugar en el Torneo de Clausura de Argentina tras el receso por la fecha FIFA, el domingo 14 de septiembre ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.