[VIDEO] Se viralizó imagen de Miguel Angel Russo quedándose dormido en duelo de Boca y Aldosivi

Boca Juniors visitó a Aldosivi este domingo en Mar del Plata, en la séptima fecha del Clausura en Argentina, y durante el encuentro se viralizó en redes sociales una imagen del técnico Miguel Angel Russo quedándose dormido en la banca del Xeneize.

Durante el primer tiempo, poco antes de la media hora y con el marcador aún sin goles, las cámaras justo enfocaron dormitando al entrenador, de 69 años.

La situación de inmediato generó comentarios de los usuarios en redes, algunos en broma, otros preocupados por el estado de salud de Russo, quien tuvo cáncer de próstata en 2017, y también con críticas a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, por mantener al técnico en estas condiciones en el equipo donde juegan lo chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

La imagen de Russo durmiéndose en el banco es muy lamentable. Honestamente no puede pasar. Es un punto para pensar. Es una cuestión de lógica. No está bien físicamente para ser el DT de Boca. pic.twitter.com/pe22YrtFPQ — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) August 31, 2025

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca, se quedó dormido en el partido vs Aldosivi. Insólito que Riquelme sea incapaz de ver esto. pic.twitter.com/KXhqwmzYyQ — Ricardo Galicia Arvide (@RGalicia_Arvide) August 31, 2025