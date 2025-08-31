Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago13.8°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Se viralizó imagen de Miguel Angel Russo quedándose dormido en duelo de Boca y Aldosivi

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El técnico de 69 años dormitó un instante en Mar del Plata.

[VIDEO] Se viralizó imagen de Miguel Angel Russo quedándose dormido en duelo de Boca y Aldosivi
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Boca Juniors visitó a Aldosivi este domingo en Mar del Plata, en la séptima fecha del Clausura en Argentina, y durante el encuentro se viralizó en redes sociales una imagen del técnico Miguel Angel Russo quedándose dormido en la banca del Xeneize.

Durante el primer tiempo, poco antes de la media hora y con el marcador aún sin goles, las cámaras justo enfocaron dormitando al entrenador, de 69 años.

La situación de inmediato generó comentarios de los usuarios en redes, algunos en broma, otros preocupados por el estado de salud de Russo, quien tuvo cáncer de próstata en 2017, y también con críticas a Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, por mantener al técnico en estas condiciones en el equipo donde juegan lo chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada