Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

[VIDEO] El caluroso encuentro de Marco Antonio Solís y Juan Román Riquelme

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El artista y el ídolo “xeneize” se saludaron en pleno partido de Boca.

[VIDEO] El caluroso encuentro de Marco Antonio Solís y Juan Román Riquelme
 Captura / Boca Juniors
El reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís sorprendió con su visita a La Bombonera para ver el triunfo de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba en los octavos de final del Clausura argentino, y fue recibido por el exfutbolista y presidente del club Juan Román Riquelme.

El otrora jugador fue al encuentro del artista en su palco cuando el partido estaba en curso y ambos se fundieron en un caluroso abrazo. Además, el "Buki" recibió una camiseta personalizada, quedando todo registrado en un video compartido en sus redes sociales.

- Revisa el momento:

