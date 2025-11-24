[VIDEO] El caluroso encuentro de Marco Antonio Solís y Juan Román Riquelme

El reconocido cantautor mexicano Marco Antonio Solís sorprendió con su visita a La Bombonera para ver el triunfo de Boca Juniors ante Talleres de Córdoba en los octavos de final del Clausura argentino, y fue recibido por el exfutbolista y presidente del club Juan Román Riquelme.

El otrora jugador fue al encuentro del artista en su palco cuando el partido estaba en curso y ambos se fundieron en un caluroso abrazo. Además, el "Buki" recibió una camiseta personalizada, quedando todo registrado en un video compartido en sus redes sociales.

- Revisa el momento: