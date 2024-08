[VIDEO] Juan Román Riquelme abandonó entrevista: No me reta ni mi viejo

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, abandonó molesto una entrevista con la cadena ESPN, luego de una discusión con el periodista Diego Horacio Fucks.

El comunicador criticó al exfutbolista, de quien señaló que "todo lo que dijo es mentira", luego que éste sostuvo al aire que "nunca escuché en la tele que alguien dijera 'qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina'".

"Prende la tele, acá se discusió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar a los pibes (a los Juegos Olímpicos)", dijo Fucks.

Eso causó molestia en Riquelme, quien replicó que "si me habla mal, prefiero no hablar. Mando un abrazo grande, a mí no me reta ni mi viejo".

"No te estoy hablando mal, solo estoy debatiendo sus mentiras", cerró Fucks, luego que Riquelme dejó la entrevista.