Almirón: Lo importante es que ganamos y estamos cerca de los punteros

El entrenador argentino Jorge Almirón atendió a los medios de comunicación tras la caldeada victoria de Colo Colo sobre Unión Española, valorando el cometido de sus pupilos en el Monumental pese a las discusiones que protagonizaron el cierre del partido.

"Lo importante es que ganamos, recortamos distancias y estamos cerca de los punteros. No fue nuestro mejor partido. Tuvimos momentos que dimos ventaja, pero son corregibles. Podemos mejorar, pero siempre es mejor ganar", comenzó mencionando.

Desde ahí añadió que: "El partido se había complicado previo al empate. Ellos tuvieron jugadas que tapó Brayan (Cortés) y los cambios nos reacomodaron. Hicieron tiempo viendo el resultado como una opción y cuando le hacemos el segundo entran los nervios".

"Es la calentura que se da. Las expulsiones no las vi porque fueron revisadas en el VAR. Separamos para no entrar en la bronca. Fue justo el resultado por la búsqueda de uno y otro. El que no hace tiempo y fue hacia adelante fuimos nosotros", cerró.

Aparte de aquello, explicó la ausencia de Marcos Bolados al revelar que: "Tenía gripe, pero se estaba tratando. Tuvo una crisis de tos y estaba muy irritado. Se le preguntó y no se sentía bien. Nos quedamos con uno menos en el banco y se sintió".

Finalmente, fue consultado por la posible llegada de Mauricio Isla y explicó que: "Siguen negociando, las ofertas están vigentes y no sé la respuesta de parte de jugador. Las dos partes están interesadas y ahí no me puedo meter, pero no lo veo cerrado".