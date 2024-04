Audax Italiano y Cobresal cierran la fecha 10 con duelo de necesitados

El Estadio Bicentenario de La Florida será escenario de un encuentro de alto voltaje por la parte baja de la tabla cuando este lunes Audax Italiano reciba al Cobresal en el cierre de la décima jornada del Campeonato Nacional.

Los itálicos llegan a este enfrentamiento con un buen estado anímico luego de darle fin a una racha de cinco encuentros sin ganar con una sólida presentación ante Cobreloa en Calama, sitio donde vencieron por 0-3 para salir del último lugar y abandonar la zona de descenso.

Por su parte, los "mineros" no querrán perder el respiro que tomaron luego de conseguir un invicto en el torneo local que también los sacó de la parte baja. Pese a que en Copa Libertadores no lleva un buen desempeño, su victoria 3-0 ante Deportes Copiapó y su buen arranque en el empate 2-2 ante Ñublense evidencian sus capacidades.

El Estadio Bicentenario de La Florida albergará este choque de lunes a partir de las 20:30 horas (00:30 GMT), con el arbitraje de Claudio Díaz y todos los detalles los encontrarás través de Cooperativa.cl y el Marcador Virtual.