Colo Colo venció a Huachipato en su duelo pendiente y quedó a un paso de la cima

En un duro partido pendiente por la fecha 18 del Campeonato Nacional, Colo Colo derrotó por 2-1 a Huachipato y quedó a sólo un punto del líder Universidad de Chile, con la opción de pasar al frente por mano propia.

La escuadra capitalina manejó la posesión del balón, pero en la primera etapa del encuentro fueron los dueños de casa quienes tuvieron las mejores ocasiones de peligro.

Fernando de Paul fue factor clave cuando el duelo estaba 0-0, con grandes intervenciones ante las llegadas de Imanol González por vía aérea, además de un tiro de Sebastián Sáez sobre área chica que de todas maneras estaba invalidado por fuera de juego.

Pese al trámite peleado en el mediocampo y la solvencia de ambas defensas, Colo Colo se las arregló para abrir la cuenta al minuto 36 gracias al cabezazo de Marcos Bolados, que dio en el césped y generó un sombrero por encima de la volada de Martín Parra.

La polémica se desató poco después, a los 38', con el reclamo "siderúrgico" de un penal de Alan Saldivia sobre Jimmy Martínez, que terminó pisando muy mal tras el cruce del uruguayo.

Sin embargo, Héctor Jona lo desestimó y los oficiales del VAR consideraron innecesario invitar a una revisión en el monitor.

Es penal !!!!

Saldivia le pega en la rodilla a Martínez , pero según @Basaure360 se dobla solo, quiero pensar que el monitor que le ponen para comentar es de 14 pulgadas, si no, no lo entiendo

Al regalón no le cobran nada #huachipato #MatchdayDomingo pic.twitter.com/XegI4ITIAJ