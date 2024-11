Los argumentos que sellaron el triunfo de Colo Colo en la demanda de la U

El triunfo de Colo Colo en la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP mantuvo la tabla de posiciones con los albos con ventaja de dos puntos sobre Universidad de Chile, no obstante, de acuerdo a lo expresado por El Mercurio, los azules no descartan apelar a la decisión a una segunda instancia.

En el matutino publicaron además los argumentos de ambos elencos y que terminaron sentenciado la victoria alba en votación dividida (4-2).

En nueve carillas, los abogados de Azul Azul, primero en base a dos videos, afirmaron que en la banca de suplentes alba había una tablet y un walkie talkie, razón suficiente, según su estimación, para aplicar el artículo 51 de las bases y sancionar con la resta de puntos. "El desacato se entenderá consumado con la sola presencia de los dispositivos en la banca", indicaba el documento.

Señalaron que ante el Tribunal, Colo Colo no negó la presencia de ambos dispositivos: "Admitieron que la persona que portaba la tablet era un integrante de su cuerpo médico", e "hicieron presente que este podía tener dicho dispositivo en su poder en atención a la naturaleza de sus funciones". Y que "señalaron que el jefe de seguridad se hallaba facultado a llevar un walkie talkie (incluso dentro del área de la banca de suplentes)".

La U también acusó con video la presencia de una persona con vestimenta de Colo Colo "en la parte posterior de la banca con un celular en su mano".

Y luego, con el video publicado por The Clinic, remarcaron que se observa a Almirón "impartiendo instrucciones" a Berríos.

La defensa de Colo Colo, en tanto, habló de una "prueba diabólica": "Como el Tribunal podrá apreciar, la participación —la que no será necesario siquiera probar en el caso de marras— se encuentra aun así acreditada, ya que exigir algún audio de esas comunicaciones equivale a establecer una especie de probatio diabólica", se lee en la página 7, en alusión al dilema en derecho que describe la práctica de exigir una prueba a favor de la no participación del acusado en una falta que se le imputa.

Del primer video los juristas albos expresaron que "no hay comunicación alguna con la banca del señor Víctor Vidal. No hay utilización alguna de dispositivo electrónico por parte del señor Vidal. No hay instrucción alguna impartida por parte del señor Vidal durante el encuentro".

Blanco y Negro agregó que el jefe de seguridad con walkie talkie, René Mena, "no tuvo comunicación" ni dio instrucciones. "En ningún momento se ubicó dentro de la banca ni tuvo contacto con el cuerpo técnico ni jugadores", se lee en su defensa.

Sobre la tablet denunciada por la U, Colo Colo expresó que "es falso de falsedad absoluta, por cuanto en el video se aprecia que ni siquiera tiene pantalla el elemento que señalan".

"Es tan falso", que lo que Azul Azul señaló como una tablet, era en realidad "un estuche que utiliza el doctor Cristóbal Yáñez en el que guarda un dispositivo de control de signos vitales y además guarda gomitas de hidratación".

En cuanto al video de The Clinic, los albos afirmaron "que no hay ningún tipo de instrucción del señor Almirón ni comunicación con la banca. Las imágenes muestran una conversación con el señor Víctor Berríos y que no tiene ninguna relación con instrucciones del equipo o sustituciones, como pretende hacer ver el denunciante".

"No hay una sola prueba que acredite que se utilizaron dispositivos electrónicos en la banca de Colo Colo para impartir instrucciones o efectuar sustituciones por parte del señor Almirón", remató.