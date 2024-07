Parraguez y el arbitraje en la visita de Cobreloa a Huachipato: Fuimos bastante perjudicados

Javier Parraguez, delantero de Cobreloa, se manifestó por el arbitraje de Benjamín Saravia ante Huachipato, al expulsar tres jugadores loínos y no cobrar un penal para los naranjas.

"No quiero hacer declaraciones porque creo que me pueden perjudicar, pero ellos tuvieron para ganarlo con un penal que se les cobró, nosotros tuvimos dos penales... nos vimos perjudicados, no es primera vez que nos arbitra Benjamín y creemos que nos perjudica bastante", sostuvo el "Búfalo" tras el 1-1 en Talcahuano.

"Lamentablemente no sabemos cómo reclamar. El gol que hicimos no fue bien anulado, era gol, y después nos termina expulsando dos jugadores, parte del cuerpo técnico. A simple vista, creemos que fuimos bastante perjudicados", agregó el exColo Colo.

Luego de la igualdad ante Huachipato en el sur, Cobreloa quedó en el decimoquinto puesto, con 15 unidades, aunque podría quedar en zona de descenso directo en caso de que Audax Italiano sume puntos en su duelo ante Deportes Iquique esta noche en el Estadio Tierra de Campeones.