Charles Aránguiz: La liga chilena está un escalón abajo del resto

El volante de Universidad de Chile Charles Aránguiz dijo que no le cierra las puertas a la selección, pero reconoció que la liga nacional está "un escalón abajo" del resto y que es momento de dar oportunidad a nuevos valores.

"La verdad, no sé... la liga chilena en general, para mí, está un escalón abajo del resto. No me podría negar a la selección, pero creo que también estamos en tiempos de que deberíamos integrar a gente más joven y darle minutos, dar experiencia", sostuvo.

Agregó que "lo primero es personal, -quiero- recuperar el ritmo, tratar de ganar minutos, y seré evaluado como todos mis compañeros, tendré que estar en la mejor forma posible para dar la opción al entrenador y después veremos".

"No podría decir que no a la selección, pero mi opinión personal sería que hoy en día estamos en un escalón más abajo", completó Aránguiz