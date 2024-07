Coudet cerró la puerta de salida para Charles Aránguiz: Es más que importante para Inter

El regreso de Charles Aránguiz es uno de los grandes anhelos que tiene Universidad de Chile en este mercado de fichajes, pero todo indica que los azules tendrán que resignarse tras los dichos del técnico de Inter de Porto Alegre, Eduardo Coudet.

El DT frenó una posible salida del centrocampista al resaltar su importancia en el equipo.

"Bueno ahí está el presidente diciendo que no, que no hay salida, por si quieres confirmar te dice con el dedo (que no) también. El dedo es de él. No tengo idea, no estoy al tanto de la noticia, no tengo redes, leo y escucho poco", expresó el estratego en conferencia de prensa tras el empate 1-1 ante Fluminense.

Además, el adiestrador trasandino enfatizó: "Necesitamos entradas y no salidas".

Por último, sostuvo: "La importancia de Charles es fundamental en nuestro juego, nuestro estilo y en todo. También es importante dentro del vestuario, es un referente. Charles es un jugador más que importante para Inter".