Cristian Campestrini quiere enfrentar a Charles Aránguiz en penales

Universidad de Concepción volverá a competir en la Liga de Primera del fútbol chileno después de una gran campaña que culminó con el título de la Primera B.

Una de las figuras del Campanil fue el experimentado portero Cristián Campestrini, de 45 años y quien espera continuar en el conjunto penquista. En ese sentido, el golero manifestó su deseo de enfrentar a Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, en una tanda de penales.

En diálogo con el programa "Te Quiero Ver" de TNT Sports fue consultado sobre a qué jugador le gustaría desafiar desde los 12 pasos y sostuvo que "hay varios, si yo digo por decirte un Charles Aránguiz que no erra, va a decir 'este viejo va a pensar que me va a tapar un penal a mí".

"No quiero decir Aránguiz, ninguno, el que toque y pueda tener esa suerte de atajar un penal bienvenido sea. Vamos a sorprender esa tarde-noche", añadió.

Además, agregó: "Me gustaría enfrentar a Aránguiz, ya que lo nombramos... Es un prócer del fútbol, triunfo y fue figura".

Por último, Campestrini sostuvo: "Creo que para todo el grupo que se pueda quedar en Universidad de Concepción, enfrentar a esos monstruos sería una bendición. Ojalá podamos concretarlo".