Colo Colo y la UC ya tienen rivales y agenda para la Serie Río de La Plata 2025

A través de redes sociales se confirmó la programación y contrincantes de Colo Colo y Universidad Católica en el torneo Serie Río de La Plata 2025; certamen de pretemporada a jugarse en Uruguay.

La UC disputará el partido inaugural contra Unión de Santa Fe, de Argentina, para luego medirse contra Atlético Tucumán.

En tanto, los albos debutarán contra Peñarol y tendrán su segundo cotejo contra Huracán, club de los chilenos Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón.

Además, el "Cacique" espera la confirmación de un amistoso contra Santiago Wanderers antes de tomar rumbo a tierras orientales.

- Este es el fixture para los clubes nacionales:

Sábado 11 de enero: Unión de Santa Fe vs. Universidad Católica, 21:00 horas

Domingo 12 de enero: Peñarol vs. Colo Colo, 22:00 horas

Martes 14 de enero: Universidad Católica vs. Atlético Tucumán, 20:00 horas

Miércoles 15 de enero: Colo Colo vs. Huracán, 20:00 horas

Respecto a jugadores chilenos en otros equipos, Huracán también enfrentará a Danubio. Defensa y Justicia, de César Pérez, chocará con Racing de Montevideo y Montevideo City Torque.

Independiente, de Felipe Loyola, jugará contra Olimpia y Defensor Sporting, mientras que Belgrano de Matías Marín se medirá con Montevideo Wanderers y Atlético Progreso.

También tendrá acción Independiente del Valle, de Matías Fernández Cordero, que tendrá al frente a San Lorenzo, CA Cerro y Montevideo City Torque. Otro plato fuerte será el clásico entre Nacional y Peñarol.

- Revisa la programación completa de la Serie Río de La Plata: