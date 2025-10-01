Cristóbal Campos se sumó a los entrenamientos de equipo de Tercera B

Cristóbal Campos, exarquero de Universidad de Chile y San Antonio Unido, inició un especial periplo tras sumarse a los entrenamientos de Provincial Talagante, elenco que milita en Tercera División B.

Los "Brujos" compartieron la feliz noticia en sus redes sociales, con alegría por apoyar en su proceso al otrora seleccionado nacional, oriundo del sector de Lonquén.

"Resiliencia, sacrificio, perseverancia, liderazgo y esas ganas inmensas de volver... harán que cada esfuerzo valga la pena", expresó el club en su publicación, con varias fotografías de Campos en la práctica del equipo.

"Un 2 de septiembre comenzaba un duro partido para ti. Casi un año después, la ventaja es tuya... y todos sabemos cómo terminará este gran partido: con triunfo. Bienvenido a esta etapa, disfruta, sé feliz y sigue recuperándote en casa", sumó Provincial Talagante.

De esta manera, “Campitos” sigue con la actividad deportiva tras la pérdida de su pie derecho en un incidente automovilístico. Anteriormente sumó entrenamientos en dependencias del Sifup y se puso bajo los tres palos en un amistoso benéfico para solventar sus gastos médicos.