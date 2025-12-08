La Gala Crack 2025 premia a los mejores de la temporada del fútbol chileno
Sigue la cobertura del evento a través de Cooperativa.cl.
Sigue la cobertura del evento a través de Cooperativa.cl.
Durante este lunes, La Gala Crack 2025 condecora a los mejores de esta temporada en nuestro fútbol chileno en un evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.
12:41 - | Revisa el once ideal de la Liga femenina
12:40 - | Harold Antiñirre de Deportes Puerto Mont salió elegido como el Mejor Jugador de la Segunda Division
12:37 - | Piero Maza fue elegido como el Mejor Árbitro
12:36 - | La ceremonia comenzará a las 19:00 horas a través de las pantallas de TNT Sports