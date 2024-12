Víctor Rivero: Mis jugadores recién conocieron Limache la noche que celebramos

Víctor Rivero, entrenador del ascendido Deportes Limache, apuntó al escaso vínculo del equipo con la ciudad de la región de Valparaíso, tanto por trabajar en otras localidades como por la residencia del plantel.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el estratega reveló que "mis jugadores recién conocieron Limache la noche que celebramos (el ascenso)".

"La Municipalidad nunca se ha puesto las pilas para que (Deportes) Limache se asiente en la ciudad. Por eso nosotros entrenamos y jugamos en La Calera, que queda muy cerca y tiene todas las comodidades para trabajar en forma profesional", indicó.

El exarquero y otrora DT de San Luis y Unión La Calera también contó que varios jugadores ni siquiera están radicados en la provincia de Marga Marga: "Muchos viven en Quillota o, como yo, en La Cruz, que es más tranquilo".

Además, Rivero confirmó que Limache seguirá con su localía en La Calera: "Eso ya está conversado con las autoridades de la ciudad. Usaremos el mismo complejo de este año y no hay problemas con el empleo del estadio 'Nicolás Chahuán'. Todo es cosa que no programen a Unión La Calera el mismo día y hora".

"La gente de Unión La Calera siempre nos ha tratado bien, quizás porque no competíamos con ellos", añadió. He escuchado a algunos que les gusta que haya subido Limache para tener un clásico en la zona. Hoy no lo tienen", sumó, en referencia a las largas temporadas de San Luis en Primera B que han impedido la reedición del clásico provincial.

Sobre la posible venta por parte del presidente César Villegas para enfocarse en el recién adquirido San Luis, Rivero, que además es su yerno, aclaró que "están súper ilusionados por tener al club en Primera División. Yo ya les advertí que en Primera vamos a sufrir más que a celebrar".