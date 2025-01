Angelo Sagal descartó la opción de llegar a Colo Colo: Apollon es mi equipo y seguiré acá

El mercado de fichajes ya levantó rumores en torno a la llegada de varios jugadores al medio local, donde el atacante nacional Angelo Sagal apareció como uno de los nombres que sondea Colo Colo para esta temporada.

Sin embargo, el delantero de 31 años que milita en Apollin Limassol descartó este interés y luego de manifestó sus deseos de mantenerse en la Cyprus League, es decir, la Primera División de Chipre.

"La realidad es que no se nada sobre eso. Si no hay nada concreto, me enfoco en el día a día. Estoy en medio de la temporada acá. Acabamos de ganar el clásico en Limassol y por ahora Apollon es mi equipo y seguiré acá", aseguró Sagal a TNT Sports.

En el mencionado campeonato, el oriundo de Talca registra 14 partidos jugados en donde tuvo once apariciones en el esquema titular. Así mismo, recientemente aportó su primer gol ante Anorthosis Famagusta el pasado 21 de diciembre.