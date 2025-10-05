Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés volvió a mantener su arco en cero para la victoria de Peñarol ante Danubio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta chileno apenas ha recibido seis goles en ocho encuentros disputados.

Peñarol contó nuevamente con la titularidad y solidez del portero chileno Brayan Cortés este domingo después de triunfar por 2-0 ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo por la décima fecha del Torneo Clausura en Uruguay.

En un partido muy disputado, el elenco "carbonero" logró mantenerse en la cima de la tabla luego de llevar el empate hasta las últimas instancias para que Matías Arezo (81') y Héctor Villalba (84') marcasen el resultado definitivo.

Por su parte, Cortés acumuló su quinto partido sin recibir goles en el campeonato charrúa y mantuvo su impecable registro de apenas seis tantos recibidos en ocho compromisos disputados.

Ubicados como líderes con 25 puntos, distanciándose a cinco de Nacional, ahora Peñarol tendrá que poner su foco en el duelo que le tocará como visita ante Miramar el próximo 11 de octubre a las 18:00 horas (21:00 GMT).

