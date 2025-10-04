Brereton se perdió el último duelo de Derby County previo a sumarse a La Roja

La Championship inglesa desarrolló gran parte de su novena fecha este sábado, con complejos escenarios para los seleccionados chilenos, que viajarán a nuestro país para la venidera fecha FIFA y el amistoso con Perú el próximo viernes 10 de octubre.

Ben Brereton Díaz no pudo tener acción con Derby County, pues está imposibilitado de enfrentar a Southampton, club dueño de su carta. Ante ese escenario, el delantero quedó fuera de la citación.

En cuanto al partido, el equipo del nacional se repuso de un temprano gol de Adam Armstrong (7') y se llevó un empate 1-1 gracias a la diana de Patrick Agyemang (40').

Por otro lado, el guardameta Lawrence Vigoroux lamentó en el arco de Swansea una derrota como local ante Leicester City por 3-1.

Jordan James (13'), Abdul Fatawu (77') y Jannik Vestergaard (85') marcaron para los "foxes", mientras Adam Idah puso de penal el único descuento galés.

Con estos resultados, Swansea quedó estancado en el puesto 11 con 12 unidades, mientras Derby County figura 20° con ocho unidades.

El único partido restante de la fecha en la Championship será un duelo especial para otro seleccionado nacional: Marcelino Núñez, de Ipswich Town, vivirá su primer clásico enfrentando a Norwich City, que fue su equipo hasta el último mercado de pases.

Aquel cotejo se jugará este domingo 5 de octubre a partir de las 08:00 horas de Chile (11:00 GMT).