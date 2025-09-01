Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Claudio Baeza renovó su contrato con Vélez Sarsfield hasta 2027

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Serrucho" extendió su vínculo con el "Fortín" ad portas de la Supercopa argentina.

Claudio Baeza renovó su contrato con Vélez Sarsfield hasta 2027
 @Velez
Por medio de sus canales oficiales, Vélez Sarsfield anunció la renovación del mediocampista chileno Claudio Baeza hasta la temporada 2027.

"Con esta renovación, el club ratifica su confianza en un futbolista que se ganó el reconocimiento de la familia fortinera por su entrega y calidad dentro del campo de juego", destacó la institución sobre el exColo Colo.

El "Fortín" también resaltó a Baeza como uno de los protagonistas en la obtención de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata el pasado mes de julio.

La renovación del "Serrucho" Baeza llegó en la antesala de la Supercopa Argentina que Vélez disputará ante Central Córdoba de Santiago del Estero, este sábado 6 de septiembre a las 14:00 horas de Chile en Rosario.

