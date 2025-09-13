Darío Osorio será baja alrededor de un mes por lesión que lo marginó de La Roja

A través de un parte médico, Midtjylland informó que Darío Osorio estará ausente en sus próximos partidos a raíz de la lesión que dejó al jugador fuera de la última doble fecha clasificatoria con La Roja.

El nacional fue liberado de la selección tras un desgarro en las primeras jornadas de entrenamiento, por lo que ni siquiera pudo viajar a Río de Janeiro para el duelo con Brasil.

"Osorio regresa de su compromiso con la selección nacional con una lesión muscular que sufrió durante uno de los primeros entrenamientos con Chile. Se espera que el joven de 21 años esté fuera entre tres y cuatro semanas", detalló el club danés.

De esta manera, el mediocampista ofensivo podría perderse entre cinco a siete encuentros, incluyendo los choques de Mitdjylland ante Sturm Graz y Nottingham Forest por la Europa League.