Desde Rusia aseguran que Víctor Felipe Méndez aceptó la oferta de Colo Colo

Colo Colo sigue moviéndose en el mercado en la búsqueda de grandes refuerzos para su año centenario y, durante las últimas horas, desde Rusia confirmaron que el volante nacional Víctor Felipe Méndez aceptó una oferta del club para regresar a Chile.

Según el periodista Ivan Karpov, el futbolista de 25 años fue amenazado por CSKA de Moscú con una inhabilitación de seis meses y multas de hasta un millón de dólares tras no acudir a la pretemporada con Krylia Sovetov, donde estaba cedido.

Sin embargo, el profesional aclaró que el elenco de la capital descartó este castigo y optó por aceptar los 800 mil dólares del conjunto de Macul. En ese sentido, la oferta considera unos 400 mil por la mitad del pase y algunas bonificaciones extra.

De concretarse este traspaso, Méndez retornaría a Chile después de salir a mediados de 2022 desde Unión Española. En Rusia, el volante sumó cerca de 84 partidos jugados hasta la fecha y registró un solo gol.

CSKA could have terminated Mendez' contract & gone to court to disqualify him for 6 months & receive $1m compensation but decided to accept Colo-Colo's offer of $800k ($400k for 50% of rights per tranche) + bonuses (clubs currently discuss bonus part)

