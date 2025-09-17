DT de Peñarol salió en defensa de Cortés: Tuvo un error puntual, pero demuestra categoría

Luego del grosero error que cometió el portero Brayan Cortés en el empate entre Peñarol y Liverpool, el técnico del conjunto carbonero, Diego Aguirre, salió en defensa del guardameta, remarcando que es un arquero de "categoría".

En conversación con El Espectador Deportes, el entrenador uruguayo le bajó el perfil al desacierto del arquero en el primer tanto del rival.

"Lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma, el otro día (con Liverpool) tuvo un error puntual, pero demuestra categoría y es un arquero de nivel. Es una buena incorporación", sostuvo el DT.

Eso sí, el adiestrador de los aurinegros evitó profundizar sobre la continuidad del arquero, quien arribó al Manya cedido desde Colo Colo.

"Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos, los rendimientos y hoy todavía no podemos sacar conclusiones".

Desde su llegada al club, Cortés ha disputado ocho compromisos recibiendo igual cantidad de goles, aunque con la salvedad de haber sumado cuatro porterías en cero.