Felipe Loyola: "El fútbol argentino se juega a una o dos velocidades más que el chileno"

El lateral chileno Felipe Loyola, reciente fichaje de Independiente de Avellaneda, destacó este martes su llegada al fútbol argentino, asegurando que "se juega a una o dos velocidades más que en el chileno", y que además es un destino que al futbolista nacional le asienta bien.

En entrevista con Dsports Radio, el seleccionado chileno aplaudió la intensidad y pasión con la que se vive este deporte en el país trasandino: "Acá se respira y se transpira fútbol, me encanta porque lo vivo así", destacó.

Asimismo, afirmó que "hay muchos chilenos con un buen presente en el fútbol argentino, eso me ayudó a venirme para Argentina", dando como ejemplo a Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón en Huracán, y Bruno Barticciotto en Talleres.

Respecto a sus primeras semanas en Independiente, Loyola alabó la gestión de su entrenador, Julio Vaccari, dando cuenta que "es exigente e intenso, eso me sirve para acomodarme".

"Se parece mucho al estilo de trabajo que tenía el año pasado con Gustavo Alvarez en Huachipato. Vaccari ya me había buscado cuando estaba en Defensa y Justicia, ahora me volvió a llamar, eso me da confianza", puntualizó.

Finalmente, el formado en Colo Colo comentó que habló con Mauricio Isla previo a su llegada al equipo argentino, revelando que le habló "muy bien del club" y que lo dejó "muy bien parado" para este desafio.