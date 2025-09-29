Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Guillermo Maripán fue titular en la derrota de Torino frente a Parma

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador chileno disputó todo el encuentro.

El defensor chileno Guillermo Maripán fue titular en la derrota 1-2 de Torino ante Parma en el estadio Ennio Tardini, por la quinta fecha de la Serie A.

El central chileno, recientemente convocado para el amistoso ante Perú el 10 de octubre, disputó los 90 minutos del encuentro.

Los goles del partido fueron anotados por Mateo Pellegrino (36' y 72') para los locales, mientras que Cyril Ngonge (50') MARCÓ para el equipo de Maripán.

Con este resultado, Torino se ubica en el puesto 15 con cuatro puntos. Su próximo partido será de visita ante Lazio el sábado 4 de octubre a las 10:00 horas (13:00 GMT).

