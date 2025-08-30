Marcelino Núñez fue ovacionado por los hinchas de Ipswich en duelo con Derby County
El chileno fue presentado en la antesala del partido y vio desde las gradas un agónico empate.
El mediocampista nacional Marcelino Núñez fue presentado ante los fanáticos de Ipswich Town tras sellar su contratación ad portas de un nuevo partido por la Championship y recibió una ovación pese a venir desde el archirrival, Norwich City.
El chileno apareció en el estadio Portman Road en la previa del encuentro ante Derby County, siendo recibido con calidez por cerca de 30 mil hinchas. Junto a Núñez también estuvo el noruego Sindre Walle Egeli.
A big welcome for two of our new signings. 💙 pic.twitter.com/eutRjFEWgR— Ipswich Town (@IpswichTown) August 30, 2025
Núñez, recién llegado y además aquejado por inconvenientes físicos, mostró su camiseta número 32 y vio desde las tribunas el esforzado empate 2-2 de su nuevo equipo.
Seeing these two before KO. 😍 pic.twitter.com/LWaQr8wM6I— Ipswich Town (@IpswichTown) August 30, 2025
Ipswich se puso por delante en el marcador gracias a Jacob Greaves (33'), pero la visita reaccionó en el complemento con las anotaciones de Carlton Morris (50') y Rhian Brewster (70'). Un agónico penal de Jack Clarke firmó la paridad del cuadro azul (90+16').
En paralelo, el atacante Ben Brereton Díaz, pretendido precisamente por Derby County, no fue convocado para el partido que terminó en empate 2-2 entre Southampton y Watford.
Para el cuadro de "Big Ben" convirtieron Cameron Archer (10') y Ryan Manning (78'), mientras que las avispas emparejaron las cifras a través de Kwadwo Baah (65') y Nestory Irankunda (81').
Por su parte, el portero Lawrence Vigouroux mantuvo su arco en cero en la victoria por 2-0 de Swansea City sobre Sheffield Wednesday. Zan Vipotnik (50') y Ronald (81') permitieron el triunfo galés.
Este resultado le permitió a los cisnes escalar hasta la séptima ubicación con siete puntos, dos por arriba del Southampton, decimotercero con cinco unidades. Ipswich Town, en tanto, quedó vigésimo con tres unidades.