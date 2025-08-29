Se fue al máximo rival de Norwich: Marcelino Núñez fichó en Ipswich Town

En uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes en Inglaterra, el volante chileno Marcelino Núñez dejó Norwich City para fichar por su máximo rival, Ipswich Town. El club anunció este viernes la contratación del seleccionado nacional en un traspaso permanente, firmando un contrato por cuatro temporadas que lo vinculará a su nuevo equipo hasta el verano de 2029.

La transferencia genera un gran impacto en el fútbol inglés, ya que Núñez, de 25 años, era una pieza importante en el esquema de los "Canarios". Durante sus tres temporadas en Carrow Road, el mediocampista disputó 119 partidos y anotó 12 goles, e incluso esta misma temporada ya había jugado tres encuentros, marcando el gol de la victoria ante Watford por la Carabao Cup.

El mediocampista llegó a Inglaterra en 2022, tras una exitosa etapa en Universidad Católica, club donde se formó. Con los "cruzados", Núñez jugó 83 partidos, anotó 11 goles, ganó dos títulos de Primera División y sumó una valiosa experiencia en la Copa Libertadores, credenciales que le permitieron dar el salto a Europa.

We're delighted to confirm the signing of Chilean central midfielder Marcelino Núñez from Norwich City. ✍️



Read more. 📰⤵️ — Ipswich Town (@IpswichTown) August 29, 2025

A nivel de selección, el volante es un nombre recurrente en La Roja. Ha disputado 30 partidos internacionales con la camiseta de Chile, anotando cinco goles, y su primera convocatoria fue para la Copa América 2021, debutando oficialmente en septiembre de ese año contra Colombia por las Clasificatorias.

Con su llegada, Núñez no solo refuerza la zona media de Ipswich Town, sino que también hace historia en su nuevo club, convirtiéndose en el primer futbolista chileno en vestir la camiseta del equipo. El traspaso representa un nuevo y desafiante capítulo en la carrera del talentoso jugador nacional.