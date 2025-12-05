Jeannette Jara respondió a burla que hizo Marcelo Ríos en redes sociales

A pocos días de que se realice la segunda vuelta presidencial, el extenista Marcelo "Chino" Ríos publicó en redes sociales un meme burlándose de la candidata presidencial Jeannette Jara, y luego de que en primera vuelta se lanzara contra el Presidente Gabriel Boric.

La imagen comparaba su rostro con el Ernesto Belloni, acompañada de un mensaje que decía: "¿Cambiamos el país con gente capacitada y con ganas de ver crecer Chile, o seguimos en la misma mierda pero con diferentes payasos?".

La exministra del Trabajo fue consultada al respecto y no tuvo reparos en responder.

En diálogo con el medio Sabes, de Concepción, la abanderada del oficialismo aclaró que no ha visto la publicación del extenista, sin embargo, dijo que "se equivoca Marcelo, hace tiempo que se está equivocando".

"Me ha pasado estos días que en general la gente es bien generosa, incluso las que votan por el otro candidato, a lo más dicen 'yo voto por el otro', pero en lo general no veo una cosa tan belicosa", expresó Jara.

"Desconozco lo que dijo Marcelo Ríos, creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mal imagen de los chilenos en Estados Unidos", añadió.

"Más allá de eso, cosa de él, creo que a veces las palabras cuando son así tan groseras respecto de otra persona, habla más de quién las emite que de quién las recibe", concluyó la candidata.