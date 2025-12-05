Campaña de Kast se enreda por giro sobre indocumentados y eventuales beneficios a pedófilos

La campaña del candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, sigue marcada por el tema migratorio, esta vez a raíz de sus propias declaraciones en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En el cara a cara celebrado el miércoles, el líder del Partido Republicano suavizó su promesa de expulsar a los extranjeros irregulares, afirmando ahora que los "invitaría" a salir del país. Además, propuso que los empleadores de personas en situación irregular podrían costear los pasajes de regreso.

Desde Concepción, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, afirmó hoy que en el discurso de Kast "hay una cierta improvisación en un tema que es demasiado serio".

"Es bueno que Kast, después de todo este tiempo que le estuvo diciendo a la gente que iba a expulsar a todos, haya admitido que en realidad no puede hacerlo", señaló la abanderada del progresismo, cuestionando la viabilidad de que los empleadores asuman el costo de la repatriación.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también se sumó a las críticas, indicando que "se ha construido un relato de que hay una presión por salir del país con motivo de la coyuntura política y electoral que no es efectivo. La información oficial, en este caso elaborada por la PDI, indica lo contrario".

A pesar de las cifras oficiales, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, insistió en que sí existe un aumento en la salida de migrantes por la frontera norte, atribuyendo este fenómeno a la posible llegada de Kast al Gobierno.

"Lo que está pasando en la frontera norte responde a la determinación con la cual José Antonio Kast se ha referido a los migrantes ilegales", sostuvo el timonel, reiterando en que "desde el 11 de marzo en adelante, si es que él es Presidente, no va a ser Chile el destino que alguna vez pensaron para estar de manera ilegal".

Polémica conmutación de penas a criminales sexuales

Paralelamente, una nueva polémica se cruzó en la carrera presidencial. El diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Carlos Meza, afirmó en CNN Chile, en medio de la discusión sobre eventuales conmutaciones de penas a condenados -por ejemplo por crímenes contra los derechos humanos- que él es partidario

de considerar a "mayores de cierta edad y con enfermedades terminales" sin hacer distinción de delitos; es decir, incluyendo a violadores de niños y niñas.

El parlamentario argumentó que el objetivo es establecer un "criterio humanitario" que permita a estos condenados "pasar sus últimos días en sus hogares, acompañados de sus familias".

Meza aclaró que la medida no significa un "perdonazo a los crímenes más horribles", sino que "habla de la humanidad de la sociedad".

Esta declaración generó una inmediata condena en el arco progresista, con el diputado socialista Daniel Manouchehri afirmando que "el diputado Meza revela el plan de Kast: liberar a violadores de niños, liberar a asesinos, liberar a narcotraficantes solo por el año en que estos nacieron".

"Nosotros creemos que esos criminales se deben secar en la cárcel. Kast quiere soltarlos", enfatizó el legislador PS.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se vio obligada a desmarcarse rápidamente de las palabras de Meza, y declaró a CNN Chile: "Nosotros no vamos a hacer aquello. Por mucho que lo haya dicho un diputado de mi partido, no es la postura del Partido Republicano".

"Los que han cometido delitos y crímenes, sobre todo abusadores de niños, no los indultaría jamás porque no se rehabilitan", argumentó la dirigenta.

Por su parte, la candidata Jara calificó el tema como "gravísimo" y aprovechó para marcar una clara diferencia con Kast: "Yo les puedo decir que en mi Gobierno no va a haber indultos ni para violadores, abusadores de niños delincuentes ni violadores de derechos humanos".