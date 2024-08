Marcelino Núñez fue protagonista en la primera victoria de Norwich

El volante chileno Marcelino Núñez, jugador de Norwich City, llegará a integrarse a los trabajos de La Roja antes de la doble fecha de las Clasificatorias luego de sumar una buena actuación en el triunfo como forastero por 1-0 contra Coventry City.

En el margen de la cuarta fecha de la Championship, el nacional fue de titular y una pieza clave en el primer triunfo de su escuadra en el a Segunda División de Inglaterra, siendo sustituido en el epílogo del complemento (84') por Liam Gibbs.

Así mismo, Núñez entregó un elegante pase para la para que el lateral Jack Stacey se proyectase por la banda derecha hasta que sacó un centro. El envío encontró al español Borja Sainz (49') para la solitaria cifra del duelo.

Going into the break with a W 🙌 pic.twitter.com/cGdtn6BvQs