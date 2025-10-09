Marcelino y su paso de Norwich a Ipswich: Soy de Chile, jugar para los rivales de la UC sería diferente

Tras unos provocadores festejos tras ganar el clásico entre ambos equipos, el volante chileno Marcelino Núñez se refirió a su polémico "cruce de vereda" desde Norwich a Ipswich Town en la Championship inglesa.

Integrado en las prácticas de La Roja, el jugador se desmarcó del alcance de su traspaso entre archirrivales, en declaraciones recogidas por el medio Norwich Evening News.

"Creo que lo entiendo, pero no soy de Inglaterra. Soy de Chile. Si volviera a Chile y jugara para los rivales de la Universidad Católica, sería diferente", expresó.

Núñez explicó su decisión de cambiar de bando en East Anglia: "Si un equipo quiere ganar cosas y me da la oportunidad de jugar en la Premier League, entonces voy a aprovechar esa oportunidad".

"Soy un jugador con ganas de seguir mejorando y me gustó el proyecto de este club. Norwich no me podía ofrecer la misma oportunidad. A veces hay que arriesgarse. El Ipswich me hizo una gran oferta", expuso, sin abordar sus comentadas celebraciones, incluso con un lienzo irónico con el cariñoso mensaje que en su momento (2022) le dedicó un comunicador de Norwich.

Por ahora, el formado en la UC está concentrado en el amistoso que la selección chilena tendrá ante Perú este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en La Florida.